Окупанти кинули за ґрати колишню гауляйтерку Кирилівки: чим вона провинилася

Сепаратистка Катерина Уманець. Фото: з сайту бази "Миротворець"

В тимчасово окупованому Мелітопольському районі колишня гауляйтерка курортного селища Кирилівка Катерина Уманець, як кажуть в колах окупантів, опинилася "на підвалі". Росіяни затримали зрадницю через продаж краденого майна.

Про це повідомляє телеграм-канал "РІА-Мелітополь".

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Виносила з покинутих будинків все майно

Крім того, стало відомо, що разом із нею затримали її помічницю — Ларису Гросман, яка проводила співпрацю з російськими окупантами.

"Будучи гауляйтером Кирилівки Катерина Уманець встигла награбувати чимало добра на базах відпочинку і в приватних будинках місцевих жителів, які виїхали з Кирилівки. Виносила все, аж до особистих речей: побутової техніки, подушок та іншого", — йдеться у повідомленні.

Колаборантка Катерина Уманець. Фото: РІА-Мелітополь

Окупанти залишили без грошей

Всі крадені речі вона зберігала на складі в одному із захоплених окупантами приміщень в Кирилівці. Допомогала вести облік награбованого майна Лариса Гросман. Під час того, як Катерина Уманець була колаборанткою, Лариса займалася веденням обліку селищної ради.

"Після відставки із займаної посади, доходи сепаратистки значно знизилися. В партії доходи, мабуть, зовсім не ті, що були в Кирилівці. Кажуть, дійшло до того, що крадене вона стала продавати на ринках. На цьому й попалася", — додали у повідомленні.

Скриншот допису

Нагадаємо, росіяни продовжують цинічно красти українське зерно. Так, у Запорізькій області загарбники блокують основні траси, щоб контролювати кількість вивезеного.