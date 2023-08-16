Оккупанты бросили за решетку бывшего гауляйтера Кирилловки: чем она провинилась

Сепаратистка Екатерина Уманец. Фото: с сайта базы "Миротворец"

Во временно оккупированном Мелитопольском районе бывшый гауляйтер курортного поселка Кирилловка Екатерина Уманец, как говорят в кругах оккупантов, оказалась "на подвале". Россияне задержали предательницу из-за продажи ворованного имущества.

Об этом сообщает телеграмм-канал "РИА-Мелитополь".

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Выносила из заброшенных домов все имущество

Кроме того, стало известно, что вместе с ней была задержана ее помощница — Лариса Гроссман, которая проводила сотрудничество с российскими оккупантами.

"Будучи гауляйтером Кирилловки Екатерина Уманец успела награбить немало добра на базах отдыха и в частных домах выехавших из Кирилловки местных жителей. Выносила все, вплоть до личных вещей: бытовой техники, подушек и прочего", — говорится в сообщении.

Колаборант Екатерина Уманец. Фото: РИА-Мелитополь

Оккупанты оставили без денег

Все ворованные вещи она хранила на складе в одном из захваченных оккупантами помещений в Кирилловке. Помогала вести учет награбленного имущества Лариса Гроссман. В то время как Екатерина Уманец была гауляртером, Лариса занималась ведением учета поселкового совета.

"После отставки с занимаемой должности, доходы сепаратистки значительно снизились. В партии доходы, пожалуй, совсем не те, что были в Кирилловке. Говорят, дошло до того, что ворованное она стала продавать на рынках. На этом и попалась", — добавили в сообщении.

Скриншот сообщения

Напомним, россияне продолжают цинично воровать украинское зерно. Так, в Запорожской области захватчики блокируют основные трассы для контроля количества вывезенного.