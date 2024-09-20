Через неякісні фортифікації ворог більш успішно може атакувати ЗСУ, заявив командир батальйону "Вовки Да Вінчі"

Командир батальйону “Вовки Да Вінчі” Сергій Філімонов. Фото: Скриншот

Командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов на позивний "Філя" розкритикував оборонні споруди на Покровському напрямку. Заявив, що через їхню недолугість ворогу вдається обходити бійців ЗСУ і через це є загиблі українські герої.

Про це Сергій Філімонов заявив у розмові з "Новинарнею".

Читайте також:

В чому проблема з фортифікаціями

Командир підрозділу дронів каже, що окупанти навчились просуватись довжелезними танковими ровами, які нещодавно вирили. Робота була виконана некваліфіковано і Філімонов називає це справжнім злочином.

"Танковий рів — він наритий. І бліндаж наритий. Але ті місця, де він наритий, та продовжуваність, невибухові загородження — які там мають бути, щоб ворог нас не обходив — ну… це реально злочин. Ці фортифікації, які тут є, роблять нам гірше. Бо ворог нас обходить по цих фортифікаціях. У нас недостатньо людей, щоб зайняти ту лінію, яку вибудувано", — зазначає Філімонов.

На його думку, той, хто розпланував таку фортифікацію передивився фільмів про Пергу світову. Просто посеред поля викопали рви, в які окупанти застрибують і по цих траншеях безпечно пересуваючись можуть обходити позиції українських бійців.

"Є ті моменти, які ми точно терпіти не будемо. Я знаю хлопців, які загинули через ці фортифікації — і я про це мовчати не буду…", — каже командир.

З особливостей Покровського напрямку на своїй ділянці він звертає увагу, що росіяни штурмують здебільшого по-видному. Вночі штурмів практично нема. Це може бути пов’язано з тим, що нині лінія боєзіткнення — це густі й майже неторкані артилерією посадки. Побачити піхоту в цій "зеленці" дуже складно. Ввечері теплові сигнатури видно значно краще.