Через неякісні фортифікації ворог більш успішно може атакувати ЗСУ, заявив командир батальйону "Вовки Да Вінчі"

Окупанти користуються укріпленнями ЗСУ — у "Вовках Да Вінчі" пояснили чому
Командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов на позивний "Філя" розкритикував оборонні споруди на Покровському напрямку. Заявив, що через їхню недолугість ворогу вдається обходити бійців ЗСУ і через це є загиблі українські герої.
Про це Сергій Філімонов заявив у розмові з "Новинарнею".
В чому проблема з фортифікаціями
Командир підрозділу дронів каже, що окупанти навчились просуватись довжелезними танковими ровами, які нещодавно вирили. Робота була виконана некваліфіковано і Філімонов називає це справжнім злочином.
"Танковий рів — він наритий. І бліндаж наритий. Але ті місця, де він наритий, та продовжуваність, невибухові загородження — які там мають бути, щоб ворог нас не обходив — ну… це реально злочин. Ці фортифікації, які тут є, роблять нам гірше. Бо ворог нас обходить по цих фортифікаціях. У нас недостатньо людей, щоб зайняти ту лінію, яку вибудувано", — зазначає Філімонов.
На його думку, той, хто розпланував таку фортифікацію передивився фільмів про Пергу світову. Просто посеред поля викопали рви, в які окупанти застрибують і по цих траншеях безпечно пересуваючись можуть обходити позиції українських бійців.
"Є ті моменти, які ми точно терпіти не будемо. Я знаю хлопців, які загинули через ці фортифікації — і я про це мовчати не буду…", — каже командир.
З особливостей Покровського напрямку на своїй ділянці він звертає увагу, що росіяни штурмують здебільшого по-видному. Вночі штурмів практично нема. Це може бути пов’язано з тим, що нині лінія боєзіткнення — це густі й майже неторкані артилерією посадки. Побачити піхоту в цій "зеленці" дуже складно. Ввечері теплові сигнатури видно значно краще.
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