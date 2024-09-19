Ворог намагався штурмувати позиції ДШВ - понад 70 окупантів загинули

Українські десантники показали, як знищили окупантів під час їхнього штурму — відео
19 вересня 2024 13:30
Російська техніка. Фото: скриншот з відео
Українські захисники продовжують знищувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, під час одного з ворожих штурмів було ліквідовано понад 70 військових Росії.
Відповідне відео оприлюднив СтратКом ЗСУ у Telegram у четвер, 19 вересня.
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Під час бою українські захисники ліквідували понад 70 окупантів та поранили ще близько 200 осіб.
На відео видно, як безпілотники Сил оборони один за одним влучають у ворожу техніку та знищують її.
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