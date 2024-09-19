Ворог намагався штурмувати позиції ДШВ - понад 70 окупантів загинули

Російська техніка. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують знищувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, під час одного з ворожих штурмів було ліквідовано понад 70 військових Росії.

Відповідне відео оприлюднив СтратКом ЗСУ у Telegram у четвер, 19 вересня.

Читайте також:

Російські штурми на українські позиції

⁨Російські військові здійснили спроби штурмувати позиції 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ.

Під час бою українські захисники ліквідували понад 70 окупантів та поранили ще близько 200 осіб.

На відео видно, як безпілотники Сил оборони один за одним влучають у ворожу техніку та знищують її.