Из-за некачественных фортификаций враг более успешно может атаковать ВСУ, заявил командир батальона "Волки Да Винчи"

Командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов. Фото: Скриншот

Командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов с позывным "Филя" подверг критике оборонные сооружения на Покровском направлении. Заявил, что из-за их несуразности врагу удается обходить бойцов ВСУ и из-за этого есть погибшие украинские герои.

Об этом Сергей Филимонов заявил в разговоре с "Новинарней".

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В чем проблема с фортификациями

Командир подразделения дронов говорит, что оккупанты научились продвигаться по длинным танковым рвам, которые недавно вырыли. Работа была проделана неквалифицированно и Филимонов называет это настоящим преступлением.

"Танковый ров — он нарыт. И блиндаж нарыт. Но те места, где он нарыт, и продолжительность, невзрывные заграждения — какие там должны быть, чтобы враг нас не обходил — ну… это реально преступление. Эти фортификации, которые здесь есть, делают нам хуже. Ибо враг нас обходит по этим фортификациям", — заявил Филимонов.

По его мнению, планировавший такую фортификацию пересмотрел фильмы о Перге мировой. Прямо посреди поля выкопали рвы, в которые оккупанты запрыгивают и по этим траншеям безопасно передвигаются к позициям украинских бойцов.

"Есть те моменты, которые мы точно терпеть не будем. Я знаю ребят, погибших из-за этих фортификаций — и я об этом молчать не буду...", — говорит командир.

Из особенностей Покровского направления на своем участке он обращает внимание, что россияне штурмуют в основном по-видному. Ночью штурмов практически нет. Это может быть связано с тем, что сейчас линия боестолкновения — это густые и почти нетронутые посадки артиллерией. Увидеть пехоту в этой "зеленке" очень сложно. Вечером тепловые сигнатуры видны гораздо лучше.