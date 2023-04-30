Окупанти мають здатися: ЗСУ розкидають листівки над позиціями ворога

ЗСУ закликають окупантів здатися. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ звернулися із закликом до армії РФ. Російські солдати та їх посібники повинні припинити брати учать у злочинній війні та негайно здатися.

Відповідне звернення оприлюднив Telegram-канал РІА Мелітополь.

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"Цей пост для вас, росіяни та їхні посібники. Ми знаємо, що ви читаєте нас. Ми не розповідатимемо вам про те, що ви берете участь у злочинній війні. Що ваша армія руйнує наші міста, вбиває жінок та дітей. Скажімо більш зрозумілою для вас мовою: ви тут помрете. Або повернетеся додому нікому не потрібними каліками", — йдеться у зверненні.

"За вашими позиціями на території Запорізької області регулярно запускаються снаряди з листівками у вигляді російських купюр різного номіналу. Збережіть їх до зручного моменту, щоб здатися ЗСУ. Ми гарантуємо вам, що при здачі в полон з такою листівкою ви отримаєте нормальне ставлення, харчування, за потреби — медичну допомогу. І при першій нагоді ви повернетеся додому в порядку обміну. Це не ваша війна", — наголошується у зверненні.

Нагадаємо, серед російських військовослужбовців, які воюють в Україні, досить поширеним явищем є вживання наркотиків. Навіть на фронті окупанти мають своїх "дилерів".