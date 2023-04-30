Оккупанты должны сдаться: ВСУ разбрасывают листовки над позициями врага

ВСУ призывают оккупантов сдаться. Фото: Генеральный штаб ВСУ

ВСУ обратились с призывом к армии РФ. Российские солдаты и их пособники должны прекратить принимать участие в преступной войне и немедленно сдаться.

Соответствующее обращение обнародовал Telegram-канал РИА Мелитополь.

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"Этот пост для вас, русские и их пособия. Мы знаем, что вы читаете нас. Мы не будем рассказывать вам о том, что вы участвуете в преступной войне. Что ваша армия разрушает наши города, убивает женщин и детей. Скажем более понятной для вас языком: вы здесь умрете. Или вернетесь домой никому не нужными калеками", — говорится в обращении.

"По вашим позициям на территории Запорожской области регулярно запускаются снаряды с открытками в виде российских купюр разного номинала. Сохраните их до удобного момента, чтобы сдаться ВСУ. Мы гарантируем вам, что при сдаче в плен с такой открыткой вы получите нормальное отношение, питание, потребности — медицинскую помощь. И при первой возможности вы вернетесь домой в порядке обмена. Это не ваша война", — отмечается в обращении.

Напомним, среди российских военнослужащих, воюющих в Украине, довольно распространенным явлением является употребление наркотиков. Даже на фронте оккупанты имеют своих "дилеров".