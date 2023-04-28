Як російські окупанти дістають наркотики на фронті: перехоплення ГУР

Російські військовослужбовці в Україні. Фото: російські ЗМІ

Серед російських військовослужбовців, які воюють в Україні, досить поширеним явищем є вживання наркотиків. Навіть на фронті окупанти мають своїх "дилерів".

Про це свідчить чергове перехоплення телефонної розмови, оприлюднене Головним управлінням розвідки Міноборони України.

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У оприлюдненому аудіозаписі військовослужбовець РФ, який перебуває на Авдіївському напрямку, обговорює в телефонній розмові можливості замовлення наркотичних речовин.

Зокрема, двоє росіян обговорюють варіанти, у кого можна прибрати "траву", перш ніж їм "привезуть", очевидно, обіцяну кимось раніше.

Розмова окупантів

— Слыш, Вась, а ты знаешь кото-то из эти, как его бл*ядь, у вас командир в курсе был?

— Ну бл*дь. Мотолыжники вот эти.

— А есть там планокуры? Есть кто курит? Слыш, пошли к ним, *бать, дадим им денег. Пока нам не привезут.

— Что галимая? Трава галимая?

— А что, нету них*я у них?

— Пи*дец!

Нагадаємо, окупанти визнають, що вбивають українських військовополонених після допитів. Вбивства відбуваються звірячим способом — полоненим перерізають горло. В новому перехопленні військовий РФ розповідає подробиці дружині.

Також нещодавно українська розвідка перехопила чергову розмову російського окупанта. Військовослужбовець РФ прибрехав про нібито захоплення танку Leopard, примусове відправлення людей в атаки та начебто участь дітей у боях.

Було також оприлюднено запис, у якому військовий Росії розповів дружині про бойові дії в Україні. Окупант скаржиться, що українські військові потужно обстрілюють їхні позиції, при цьому солдати окупаційної армії вкрай погано оснащені.

Було також оприлюднено перехоплення розмови, у якій військовослужбовець Росії, який воював на сході України, розповів дружині про жахливу ситуацію на фронті та безнадійність щодо свого повернення додому. Окупант порадив своїй дружині "тижнів через два шукати нового чоловіка".