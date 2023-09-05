Окупанти майже 60 разів за добу обстріляли Херсонщину: що відомо
Упродовж доби, 4 вересня, росіяни здійснили 57 обстрілів з різного типу озброєння по житлових кварталах Херсонської області. Внаслідок атаки одна дитина поранена.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріли Херсонської області
Відомо, що за минулу добу росіяни здійснили 57 обстрілів, випустивши 227 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; складські приміщення хлібоприймального пункту у Бериславському районі", — розповів Прокудін.
За його словами, через російську атаку одна дитина дістала поранення.
Нагадаємо, вчора, 4 вересня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Під ворожим вогнем опинилася Великомихайлівська громада Синельниківського району, а також місто Нікополь.