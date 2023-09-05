Окупанти майже 60 разів за добу обстріляли Херсонщину: що відомо

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: архівне

Упродовж доби, 4 вересня, росіяни здійснили 57 обстрілів з різного типу озброєння по житлових кварталах Херсонської області. Внаслідок атаки одна дитина поранена.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Відомо, що за минулу добу росіяни здійснили 57 обстрілів, випустивши 227 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; складські приміщення хлібоприймального пункту у Бериславському районі", — розповів Прокудін.

За його словами, через російську атаку одна дитина дістала поранення.

Нагадаємо, вчора, 4 вересня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Під ворожим вогнем опинилася Великомихайлівська громада Синельниківського району, а також місто Нікополь.