Оккупанты почти 60 раз за сутки обстреляли Херсонскую область: что известно
В течение суток, 4 сентября, россияне совершили 57 обстрелов из разного типа вооружения по жилым кварталам Херсонской области. В результате атаки один ребенок ранен.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрелы Херсонской области
Известно, что за минувшие сутки россияне совершили 57 обстрелов, выпустив 227 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БпЛА и авиации.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; складские помещения хлебоприемного пункта в Бериславском районе", — рассказал Прокудин.
По его словам, из-за российской атаки один ребенок получил ранения.
Напомним, вчера, 4 сентября, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Под вражеским огнем оказалась Великомихайловская громада Синельниковского района, а также город Никополь.