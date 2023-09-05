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Оккупанты почти 60 раз за сутки обстреляли Херсонскую область: что известно

5 сентября 2023 09:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты почти 60 раз за сутки обстреляли Херсонскую область: что известно
Последствия обстрелов Херсонской области. Фото: архивное
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В течение суток, 4 сентября, россияне совершили 57 обстрелов из разного типа вооружения по жилым кварталам Херсонской области. В результате атаки один ребенок ранен.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Известно, что за минувшие сутки россияне совершили 57 обстрелов, выпустив 227 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БпЛА и авиации.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; складские помещения хлебоприемного пункта в Бериславском районе", — рассказал Прокудин.

По его словам, из-за российской атаки один ребенок получил ранения.

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Напомним, вчера, 4 сентября, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Под вражеским огнем оказалась Великомихайловская громада Синельниковского района, а также город Никополь.

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