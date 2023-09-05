Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: пошкоджено будинки
Вчора, 4 вересня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Під ворожим вогнем опинилася Великомихайлівська громада Синельниківського району, а також місто Нікополь.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Обстріл Дніпропетровської області
За словами Лисака, для обстрілу Великомихайлівської громади Синельниківського району ворог використовував "Ураган". Один зі снарядів влучив у приватний будинок, знищивши його.
"Ще дві оселі пошкоджені. Горіла господарська споруда — пожежу загасили. Побитий мотоцикл", — розповів Лисак.
До того ж загарбники двічі з важкої артилерії цілили по Нікополю.
Лисак додав, що внаслідок обстрілів люди не постраждали.
Нагадаємо, вчора зранку, 4 вересня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Ворог влучив по інфраструктурному об'єкту.
Також ми писали, що вночі, 4 вересня, російські загарбники атакували Одеську область. Для чергового обстрілу ворог використовував ударні безпілотники.
Додамо, 3 вересня, російські терористи обстріляли Херсонську область. Внаслідок удару по Білозерці загинув місцевий житель.