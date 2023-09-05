Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: пошкоджено будинки

Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Вчора, 4 вересня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Під ворожим вогнем опинилася Великомихайлівська громада Синельниківського району, а також місто Нікополь.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Читайте також:

Обстріл Дніпропетровської області

За словами Лисака, для обстрілу Великомихайлівської громади Синельниківського району ворог використовував "Ураган". Один зі снарядів влучив у приватний будинок, знищивши його.

"Ще дві оселі пошкоджені. Горіла господарська споруда — пожежу загасили. Побитий мотоцикл", — розповів Лисак.

До того ж загарбники двічі з важкої артилерії цілили по Нікополю.

Лисак додав, що внаслідок обстрілів люди не постраждали.

Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора зранку, 4 вересня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Ворог влучив по інфраструктурному об'єкту.

Також ми писали, що вночі, 4 вересня, російські загарбники атакували Одеську область. Для чергового обстрілу ворог використовував ударні безпілотники.

Додамо, 3 вересня, російські терористи обстріляли Херсонську область. Внаслідок удару по Білозерці загинув місцевий житель.