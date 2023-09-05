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Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: пошкоджено будинки

5 вересня 2023 08:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: пошкоджено будинки
Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вчора, 4 вересня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Під ворожим вогнем опинилася Великомихайлівська громада Синельниківського району, а також місто Нікополь.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За словами Лисака, для обстрілу Великомихайлівської громади Синельниківського району ворог використовував "Ураган". Один зі снарядів влучив у приватний будинок, знищивши його. 

"Ще дві оселі пошкоджені. Горіла господарська споруда — пожежу загасили. Побитий мотоцикл", — розповів Лисак.

До того ж загарбники двічі з важкої артилерії цілили по Нікополю.

Лисак додав, що внаслідок обстрілів люди не постраждали.

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Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора зранку, 4 вересня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Ворог влучив по інфраструктурному об'єкту.

Також ми писали, що вночі, 4 вересня, російські загарбники атакували Одеську область. Для чергового обстрілу ворог використовував ударні безпілотники.

Додамо, 3 вересня, російські терористи обстріляли Херсонську область. Внаслідок удару по Білозерці загинув місцевий житель. 

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