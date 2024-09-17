Удар по Сумах 17 вересня — через обстріли росіян у місті нема світла

Наслідки обстрілів Сумщини. Архівне фото: ДСНС

Російські окупаційні війська у ніч проти 17 вересня били по Сумах ударними дронами типу Shahed та керованими авіаційними бомбами. Внаслідок цього у місті зникло світло, не працює електротранспорт та є проблеми з водопостачанням.

Про це повідомили у Сумській міській раді.

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У відомстві розповіли, що сьогодні вночі ворог використав для атаки Сум "шахеди" та КАБи. Наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків російського удару.

Наразі відомо, що через ворожі обстріли у місті зникло світло, через що у Сумах тимчасово не працюватиме електротранспорт. На маршрутах сьогодні курсуватимуть лише автобуси.

Скриншот допису Сумської міської ради

Крім того, через влучання КАБ у Сумах знеструмлені усі об'єкти водоканалу. У міській раді повідомили, що здійснено перехід на аварійно-резервне живлення. Наразі система водовідведення функціонує, але вода подається в місто з пониженим тиском.

Скриншот допису Сумської міської ради

Водночас у Сумській ОВА поінформували, що наразі без світла залишаються користувачі в Сумах, мережі Сумського, Конотопського, Охтирського районів, а також — Білопільської, Буринської, Лебединської, Путивльської, Тростянецької, Краснопільської, В.Писарівської дільниць.

"Станом на 7 ранку 17 вересня 281 072 споживачі електроенергії в Сумській області тимчасово без електроенергії внаслідок військової агресії Росії. Працівники АТ "Сумиобленерго" роблять усе, щоб повернути світло в оселі жителів Сумщини", — наголосили у відомстві.

Скриншот допису Сумської ОВА

Також в ОВА розповіли, що внаслідок обстрілів постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів. Зокрема, там пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури, водоканали, лікарні та інші, підключені до систем резервного живлення.

Станом на зараз відомо, що в межах області сили ППО збили 16 "шахедів".