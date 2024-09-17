Удар по Сумам 17 сентября — из-за обстрелов россиян в городе нет света

Последствия обстрела Сумщины. Архивное фото: ГСЧС

Российские оккупационные войска в ночь на 17 сентября били по Сумам ударными дронами типа Shahed и управляемыми авиационными бомбами. В результате в городе исчез свет, не работает электротранспорт и есть проблемы с водоснабжением.

Об этом сообщили в Сумском городском совете.

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В ведомстве рассказали, что сегодня ночью враг использовал для атаки Сум "шахеды" и КАБы. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий российского удара.

Известно, что из-за вражеских обстрелов в городе исчез свет, из-за чего в Сумах временно не будет работать электротранспорт. На маршрутах сегодня будут курсировать только автобусы.

Скриншот сообщения Сумского городского совета

Кроме того, из-за попадания КАБ в Сумах обесточены все объекты водоканала. В городском совете сообщили, что осуществлен переход на аварийно-резервное питание. В настоящее время система водоотвода функционирует, но вода подается в город с пониженным давлением.

Скриншот сообщения Сумского городского совета

В то же время в Сумской ОВА проинформировали, что без света остаются пользователи в Сумах, сети Сумского, Конотопского, Ахтырского районов, а также — Белопольского, Буринского, Лебединского, Путивльского, Тростянецкого, Краснопольского, В.Писаревского участков.

"По состоянию на 7 утра 17 сентября 281 072 потребителя электроэнергии в Сумской области временно без электроэнергии в результате военной агрессии России. Работники АО "Сумыоблэнерго" делают все, чтобы вернуть свет в дома жителей Сумщины", — отметили в ведомстве.

Скриншот сообщения Сумской ОВА

Также в ОВА рассказали, что в результате обстрелов пострадали населенные пункты Конотопского, Ахтырского и Сумского районов. В частности, там повреждены объекты критической инфраструктуры, водоканалы, больницы и другие, подключенные к системам резервного питания.

По состоянию на сейчас известно, что в пределах области силы ПВО сбили 16 "шахедов".