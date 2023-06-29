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Окупанти масово заарештовують підприємців, щоб збагатитися, — Маляр

29 червня 2023 16:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупанти масово заарештовують підприємців, щоб збагатитися, — Маляр
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На окупованій території України російські військові використовують окупаційний контроль для особистого збагачення. Зокрема, вони затримують місцевих громадян, переважно бізнесменів та інших забезпечених мешканців, під виглядом проведення контррозвідувальних операцій. 

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

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Маляр повідомила, що формальним приводом для таких дій є звинувачення в потенційному зв'язку з Українськими оборонними силами.

В обмін на звільнення захоплених людей, окупанти вимагають від родичів або близьких затриманих внесення великих грошових сум.

Також Маляр повідомила, що на початку поточного тижня в Нижніх Сірогозах, селищі на тимчасово окупованій території Херсонської області, близько ста таких людей було взято під варту з метою отримання викупу.

Анна Маляр
Повідомлення Ганни Маляр. Фото: скріншот

Нагадаємо, що окупаційні війська РФ на тимчасово окупованих територіях затримують дітей та загрожують їх батькам депортацією. Все для того, щоб вони отримали паспорт держави-агресора.

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