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Оккупанты угрожают депортацией детей, чтобы давить на родителей

29 июня 2023 00:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Оккупанты угрожают депортацией детей, чтобы давить на родителей
Мальчик забился в угол. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Оккупационные войска РФ на временно оккупированных территориях задерживают детей и угрожают их родителям депортацией. Все для того, чтобы те получили паспорт государства-агрессора.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Давление на родителей

Сообщается, что родителям задержанных угрожают лишением родительских прав и депортацией детей в Россию.

"Причиной задержаний фактически является борьба с детьми, которые проявляют украинскую позицию. В частности, потому, что молодежь на ВТО постоянно посещает украинские интернет-ресурсы, в школах ведет споры с учителями по действиям РФ", — говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

В центре такие задержания называют одним из элементов давления на родителей, не желающих оформлять российский "паспорт".

В Центре также сообщили, что информаторами российских силовиков советники директоров школ по идеологии. Такая должность была введена на временно оккупированных территориях.

Напомним, российские оккупанты придумали очередную причину для того, чтобы отобрать жилье у оставшихся в Мариуполе украинцев. Отобранные квартиры отдают гражданским и военным россиянам.

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