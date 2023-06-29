Оккупанты массово арестовывают предпринимателей, чтобы обогатиться, — Маляр

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

На оккупированной территории Украины российские военные используют оккупационный контроль для личного обогащения. В частности, они задерживают местных граждан, в основном бизнесменов и других обеспеченных жителей, под видом проведения контрразведывательных операций.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Маляр сообщила, что формальным предлогом для таких действий служат обвинения в потенциальной связи с Украинскими оборонительными силами.

В обмен на освобождение захваченных людей, оккупанты требуют от родственников или близких задержанных внесение крупных денежных сумм.

Также Маляр сообщила, что в начале текущей недели в Нижних Сирогозах, поселке на временно оккупированной территории в Херсонской области, около ста таких людей были взяты под стражу с целью получения выкупа.

Сообщение Анны Маляр. Фото: скриншот

Напомним, что оккупационные войска РФ на временно оккупированных территориях задерживают детей и угрожают их родителям депортацией. Все для того, чтобы те получили паспорт государства-агрессора.