Оккупанты массово арестовывают предпринимателей, чтобы обогатиться, — Маляр
На оккупированной территории Украины российские военные используют оккупационный контроль для личного обогащения. В частности, они задерживают местных граждан, в основном бизнесменов и других обеспеченных жителей, под видом проведения контрразведывательных операций.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Оккупанты пытаются обогатиться в Украине
Маляр сообщила, что формальным предлогом для таких действий служат обвинения в потенциальной связи с Украинскими оборонительными силами.
В обмен на освобождение захваченных людей, оккупанты требуют от родственников или близких задержанных внесение крупных денежных сумм.
Также Маляр сообщила, что в начале текущей недели в Нижних Сирогозах, поселке на временно оккупированной территории в Херсонской области, около ста таких людей были взяты под стражу с целью получения выкупа.
Напомним, что оккупационные войска РФ на временно оккупированных территориях задерживают детей и угрожают их родителям депортацией. Все для того, чтобы те получили паспорт государства-агрессора.