Окупанти мінують поля під Мелітополем, — Федоров

Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото: Олександр Синиця/ УНІАН

На тимчасово окупованій частині Запорізької області, зокрема у Мелітопольському районі окупанти мінують поля і ґрунтові дороги. Виїжджати за межі населених пунктів стає дедалі небезпечніше.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

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Навіщо окупанти мінують поля та дороги

"Обережно, ворожі міни! Окупанти мінують поля і ґрунтові дороги у районі селища Веселе Мелітопольського району", — розповів Федоров.

Він додав, що тепер фермерам, яких спочатку змусили засіяти землю, забороняють працювати на полях.

"До цього окупанти мінували околиці Енергодара та ділянку між Михайлівкою та Орлянським. До чогось готуються?" — зазначив мер Мелітополя.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що у окупованому Мелітополі колаборанти змушені переховуватися, налякані українськими партизанами. А глава окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький, який буває у місті тільки час від часу, їздить по Мелітополю в машині "швидкої".

Також повідомлялося, що у Мелітопольському районі спостерігаються панічні настрої серед окупантів та колаборантів. Поплічники Росії уже були проінструктовані щодо "евакуації".

Також раніше на Запорізькому напрямку були зафіксовані випадки, коли росіяни відправляли цивільних до українських позицій через мінні загородження. Таким чином окупанти вивчали варіанти проходження через мінні загородження.