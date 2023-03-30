У Мелітополі колаборанти почали переховуватися, а Балицький їздить містом у машині "швидкої"
У Мелітополі колаборанти змушені переховуватися, налякані українськими партизанами. А Євген Балицький, який буває у місті тільки час від часу, їздить по Мелітополю в машині "швидкої".
Про це повідомило місцеве видання "Ріа-Мелітополь".
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Наказ окупантів
Як дізналися журналісти видання, російські окупанти наказали усім представникам колаборантської "адміністрації" Запорізької області, яка розташована у Мелітополі, постійно міняти місце проживання.
Це пов’язано із постійними вибухами у місті, які є наслідком діяльності українських партизан.
Тож мелітопольські колаборанти змушені постійно переїжджати з місця на місце.
Більш того, переховуються й окупаційні структури. Так, мелітопольська філія російської партії влади "Единая россия" переїхала на околицю міста, у будівлю "Мелітопольської християнської церкви".
Балицький на "швидкій"
Гауляйтер Запорізької області Євген Балицький взагалі виїхав за межі Запорізької області.
Він перебуває в москві, а до Мелітополя приїздить лише час від часу. При цьому використовуючи для пересування містом не звичний джип, а автомобіль "швидкої допомоги".
Старший син Балицького з сім’єю взагалі виїхав у Об’єднані Арабські Емірати.
Нагадаємо, ще у лютому, за інформацією офіційної влади Мелітополя, гауляйтеру Запоріжжя Балицькому окупанти почали готувати заміну.
Фото з російських ЗМІ