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Оккупанты минируют поля под Мелитополем, — Федоров

24 апреля 2023 16:16
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Оккупанты минируют поля под Мелитополем, — Федоров
Мэр Мелитополя Иван Федоров. Фото: Александр Синица/ УНИАН
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На временно оккупированной части Запорожской области, в частности в Мелитопольском районе, оккупанты минируют поля и грунтовые дороги. Выезжать за пределы населенных пунктов становится все опаснее.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

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"Осторожно, вражеские мины! Оккупанты минируют поля и грунтовые дороги в районе поселка Веселое Мелитопольского района", — рассказал Федоров.

Он добавил, что теперь фермерам, первоначально заставившимся засеять землю, запрещают работать на полях.

"До этого оккупанты минировали окрестности Энергодара и участок между Михайловкой и Орлянским. К чему готовятся?" — отметил мэр Мелитополя.

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Напомним, ранее появилась информация, что в оккупированном Мелитополе коллаборанты вынуждены скрываться, напуганные украинскими партизанами. А глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий, который бывает в городе только время от времени, ездит по Мелитополю в машине "скорой".

Также сообщалось, что в Мелитопольском районе наблюдаются панические настроения среди оккупантов и коллаборантов. Приспешники России уже были проинструктированы по поводу "эвакуации".

Также ранее на Запорожском направлении были зафиксированы случаи, когда россияне отправляли гражданских в украинские позиции через минные заграждения. Таким образом оккупанты изучали варианты прохождения через минные заграждения.

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