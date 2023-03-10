Армія рф місяць накопичувала ракети, аби обстріляти Україну, — розвідка

Окупанти місяць накопичували ракети, аби атакувати Україну, — розвідка
Російські окупаційні війська відчувають гострий дефіцит озброєння, тому для атак вони місяць збирають ракети. Втім українські ППО їх майстерно знищують.
Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони України.
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Так, за словами представника української розвідки Андрія Юсова, фактично те, що росія змогла виробити за місяць, було витрачено на українські трансформатори.
"Були і більш масовані ракетні удари, і, зрештою, інтервали між ними були значно меншими. Тому рашисти продовжують ракетний терор, але вже з урахуванням того дефіциту ракетного високоточного озброєння, який вони сьогодні мають", — заявив він.
Юсов каже, що російські запаси багатьох видів ракетних озброєнь "критично низькі", й інтервал між обстрілами пов'язаний з тим, що росіяни намагаються надолужити витрати боєприпасів через виробництво, але виробляти в належній кількості вони не можуть.
"Калібрів" у них залишилося 7% від кількості, що була на початку повномасштабної агресії. Не можуть вони надолужити навіть через виробництво ті витрати", — розповів він.
Однак Юсов зауважив, що росія намагається використовувати всі підходи, щоб обійти санкції, зокрема контрабанду, "сірі" схеми постачання необхідних складових для виробництва озброєння.
Нагадаємо, вчора росія завдала 15 масовану ракетну атаку по території України. Кремль випустив 81 ракету, серед яких — шість "Кинджалів".