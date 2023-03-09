Ракетний удар 9 березня та пуск Кинджалів: всі подробиці

9 березня ворог здійснив пуск 81 ракету, ППО збила 34

В ніч проти четверга 9 березня росія випустила по Україні 81 ракету різних типів та 8 ударних іранських безпілотників Shahed-136/131. Силам української Протиповітряної оборони вдалося збити 34 ракети та 4 дрони. Влучання зафіксовані в 10 областях, є загиблі. Найскладніша ситуація наразі на Житомирщині — там немає ні світла, ні води, ні опалення. Однак всі служби уже працюють над відновленням інфраструктури.

Якою була чергова атака ворога по Україні — читайте в Новини.LIVE.

Ворог випустив 81 ракету, ППО збила 34

За даними головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, в ніч проти 9 березня окупанти здійснили 81 пуск ракет різного базування. Із них:

28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

20 пусків крилатих ракет морського базування "Калібр";

6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;

6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";

8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 — Х-31П; 6 — X-59;

13 пусків зенітних керованих ракет С-300;

8 пусків ударних БпЛА Shahed-136/131.

Українська ППО знищила 34 крилаті ракети Х-101/Х-555, "Калібр" із всіх запущених 48, а також 4 БпЛА Shahed-136/131.

Зафіксовані влучання у 10 регіонах — Києві, на Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Одещині, Харківщині, Запоріжжі, Львівщині, Івано-Франківщині, Житомирщині та Вінниччині. Без опалення і частково без світла Київщина та Одещина. Окупована Запорізька АЕС знеструмлена.

У Золочівському районі на Львівщині ракета зруйнувала приватні житлові будинки. Загинуло п’ятеро людей.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: REUTERS/Andriy Perun 1 / 3

Одна людина загинула і ще дві поранені у Дніпропетровській області. У Києві у Святошинському районі пошкоджено майже 20 автівок. Поранено двоє людей.

Фото: Новини.LIVE

Фото: Новини.LIVE

Фото: Новини.LIVE

Фото: Новини.LIVE

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich 1 / 6

Відомо, що в столиці одна із запущених ракет Х-47 "Кинджал" влучила в обʼєкт критичної інфраструктури.

Чим нова ракетна атака відрізнялась від попередніх

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, це була справді масштабна атака із застосуванням ракет різних типів. Особливо запуском шести "Кинджалів".

"Ворог приготував нам цілий букет. Не пригадаю, коли вони востаннє застосовували таку кількість "Кинджалів". Для цього використовували літаки Міг-31, які власне, і несуть ці ракети. Із 48 крилатих ракет збито 34. Це те, що ми можемо збивати. На жаль, поки не маємо засобів протистояти ударам тих самих "Кинджалів", Х-22 та С-300", — уточнив Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Востаннє "Кинджали" летіли по Україні під час ракетної атаки 25 січня. До цього не застосовувались із 7 серпня 2022 року. Тоді ворог завдав удару ними по об’єктах у Вінницькій області.

Вперше "Кинджали" полетіли по Україні рік тому — 19 березня 2022 року. Удар нібито було завдано по селищу Делятин Івано-Франківської області. В результаті удару був знищений великий підземний склад ракет і авіаційних боєприпасів.

Ракета "Кинджал". Фото: Boevaya mashina / Wikimedia commons

9 травня 2022 року з літаків стратегічної авіації Ту-22М3 по цивільних об’єктах в Одеській області було запущено три ракети комплексу "Кинджал". Було поранено двоє людей і зруйновано п’ять будівель туристичної інфраструктури.

Це найновіший тип ракет, які має на озброєнні росія. Бойова частина Х-47М становить 500 кг, швидкість понад 12000 км/год.

В кінці 2022 року голова зовнішньої розвідки України Кирило Буданов і інтервʼю виданню "Ліга" зазначав, що на початок війни у росії в наявності було 47 штук таких ракет. Можна припустити, що ворог вже використав приблизно 30 штук. Відповідно, на озброєнні могло залишитися ще десь приблизно 20 таких ракет. Виготовляти нові росія не в змозі через західні санкції.

Ворог удосконалює тактику й українська ППО теж

Військовий експерт Defense Express Валерій Рябих в коментарі Новини.LIVE відмітив, що термін на відновлення ударів у ворога збільшується, а от кількість ракет при цьому зменшується. Проте незважаючи на це, ворог все-таки намагається удосконалити тактику обстрілів, перевантажувати ППО й обходити її. Він не стоїть на місці, але й ЗСУ теж. Тому пішла гра, хто кого переграє.

Валерій Рябих

"Особливо чогось нового в атаці 9 березня ми не побачили, окрім пуску шести "Кинджалів". Раніше такого не було. Видно, вони хотіли досягти поставлених цілей, а от решта ракет могла бути для розпорошення сил ППО. Як от Х-22. Загалом цього разу було застосовано багато ракет, які не перехоплюються нашою ППО", — зазначив експерт.

За його словами, ворог забазував необхідну кількість ракет Х-101/505 та "Калібрів", яких на залишках вже не так і багато. Наприклад, станом на 24 січня кількість цих ракет нараховувала близько 109 штук. Із них 40 було випущено під час атаки 26 січня, ще 43 ракети полетіли 10 лютого і ще 28 — 9 березня. І якщо Х-101 ворог може виготовляти до 15 одиниць на місяць, то Х-505 вже ні.

Цілком можливо, що ракет Х-101/505 у ворога вже приблизно 30-50 у наявності. Однак він досі здатен виготовляти до 50 штук різних типів на місяць, тому ракетні удари триватимуть.