Армия рф месяц накапливала ракеты, чтобы обстрелять Украину, — разведка

Оккупанты месяц накапливали ракеты, чтобы атаковать Украину, — разведка
Российские оккупационные войска испытывают острый дефицит вооружения, поэтому для атак они месяц собирают ракеты. Впрочем, украинские ПВО их мастерски уничтожают.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
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Так, по словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, фактически то, что россия смогла выработать за месяц, было потрачено на украинские трансформаторы.
"Были и более массированные ракетные удары, и, в конце концов, интервалы между ними были значительно меньше. Поэтому рашисты продолжают ракетный террор, но уже с учетом того дефицита ракетного высокоточного вооружения, которое они сегодня имеют", — заявил он.
Юсов говорит, что российские запасы многих видов ракетных вооружений "критически низкие", и интервал между обстрелами связан с тем, что россияне пытаются наверстать затраты боеприпасов через производство, но производить в должном количестве они не могут.
"Калибров" у них осталось 7% от количества, имевшегося в начале полномасштабной агрессии. Не могут они наверстать даже из-за производства тех затрат", — рассказал он.
Однако Юсов отметил, что россия пытается использовать все подходы, чтобы обойти санкции, в частности контрабанду, "серые" схемы поставки необходимых составляющих для производства вооружения.
Напомним, вчера россия нанесла 15 массированную ракетную атаку по территории Украины. Кремль выпустил 81 ракету, среди которых — шесть "Кинжалов".