Армия рф месяц накапливала ракеты, чтобы обстрелять Украину, — разведка

9 марта россия выпустила по Украине 81 ракету

Российские оккупационные войска испытывают острый дефицит вооружения, поэтому для атак они месяц собирают ракеты. Впрочем, украинские ПВО их мастерски уничтожают.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Так, по словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, фактически то, что россия смогла выработать за месяц, было потрачено на украинские трансформаторы.

"Были и более массированные ракетные удары, и, в конце концов, интервалы между ними были значительно меньше. Поэтому рашисты продолжают ракетный террор, но уже с учетом того дефицита ракетного высокоточного вооружения, которое они сегодня имеют", — заявил он.

Юсов говорит, что российские запасы многих видов ракетных вооружений "критически низкие", и интервал между обстрелами связан с тем, что россияне пытаются наверстать затраты боеприпасов через производство, но производить в должном количестве они не могут.

"Калибров" у них осталось 7% от количества, имевшегося в начале полномасштабной агрессии. Не могут они наверстать даже из-за производства тех затрат", — рассказал он.

Однако Юсов отметил, что россия пытается использовать все подходы, чтобы обойти санкции, в частности контрабанду, "серые" схемы поставки необходимых составляющих для производства вооружения.

Напомним, вчера россия нанесла 15 массированную ракетную атаку по территории Украины. Кремль выпустил 81 ракету, среди которых — шесть "Кинжалов".