Окупанти на Донеччині посилюють контроль над місцевими жителями, — Генштаб

Російські окупанти на Донбасі. Фото: росЗМІ

Російські окупаційні війська посилили фільтраційні та контррозвідувальні заходи на Донеччині. Зокрема, збільшили кількість блокпостів і заборонили в’їзд у деякі населені пункти без відповідної реєстрації.

Про це повідомляє у своєму традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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Блокпости і патрулі

За інформацією української розвідки, російські війська в останній час посилили контррозвідувальний режим на окупованій території Донецької області.

Зокрема, в населеному пункті Графське, що у Волноваському районі Донецької області, загарбники збільшили кількість блокпостів і патрулів.

На блокпостах же ворог активізував фільтраційні заходи проти мирного населення.

Обмеження пересування

А у донецькому селі Благодатне російські військові почали обмежувати рух таксистів на деяких маршрутах.

Крім того, в’їзд місцевим жителям дозволили тільки за наявності реєстрацій.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що на блокпостах у Генічеську та Стрілковому Херсонської області окупанти почали обмежують пересування громадян України без паспортів рф.