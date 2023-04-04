Центри деукраїнізації та пошук партизанів: ЦПД розповів про нові прийоми дезінформації рф в окупації

Окупанти посилюють ідеологічний тиск на жителів захоплених територій

На окупованих територіях росія продовжує вдаватися до дезінформаційних та маніпулятивних кампаній, спрямованих на місцеве населення. Окупанти чинять тиск на жителів окупованих територій та намагаються знищити їхню українську ідентичність.

Про це йдеться в огляді Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони (РНБО).

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Дезінформація ворога на окупованих територіях

До свого огляду ЦПД включив дані про нові прийоми росіян щодо дезінформації та маніпуляцій на території Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей.

Запорізька область

Ворог планує відкрити пропагандистські центри деукраїнізації, що будуть "зміцнювати російську ідентичність та міжнаціональну єдність у регіонах, які нещодавно звільнили з-під гніту української пропаганди".

Донецька область

Окупанти в Маріуполі заявили, що ніяких законодавчих виключень щодо військової служби для окупованих територій немає. Тобто ворог прагне створити на тимчасово окупованих територіях повноцінний призов на строкову службу.

Луганська область

У Троїцькому районі окупанти перевіряють місцевих жителів на причетність до партизанської діяльності, а подекуди відключили мобільний зв’язок. У такий спосіб людям, які знаходяться в інформаційному вакуумі, нав’язують проросійські наративи.

Херсонська область

Росіяни продовжують примусову паспортизацію населення. Так, на блокпостах у Генічеську та Стрілковому окупанти обмежують пересування громадян України без паспортів рф.

Нагадаємо, раніше у Центрі національного спротиву повідомили, що російські окупанти продовжують посилювати свій ідеологічний вплив на населення тимчасово окупованих територій півдня та сходу. Вони намагаються знищити українські бібліотеки.

Також повідомлялося, що місцеве населення тимчасово окупованих територій Херсонщини продовжує чинити спротив примусовій паспортизації. Для того, аби змусити українців брати російський паспорт, окупанти погрожують людям фізичною розправою.