Оккупанты в Донецкой области усиливают контроль над местными жителями, — Генштаб

Российские оккупанты на Донбассе. Фото: росСМИ

Российские оккупационные войска ужесточили фильтрационные и контрразведывательные мероприятия в Донецкой области. В частности, увеличили количество блокпостов и запретили въезд в некоторые населенные пункты без соответствующей регистрации.

Об этом сообщает в своей традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Блокпосты и патрули

По информации украинской разведки, российские войска в последнее время ужесточили контрразведывательный режим на оккупированной территории Донецкой области.

В частности, в населенном пункте Графское, что в Волновахском районе Донецкой области, захватчики увеличили количество блокпостов и патрулей.

На блокпостах же противник активизировал фильтрационные меры против мирного населения.

Ограничение передвижения

А в донецкой деревне Благодатное российские военные начали ограничивать движение таксистов на некоторых маршрутах.

Кроме того, въезд местным жителям разрешили только при наличии регистраций.

Напомним, в начале апреля стало известно, что на блокпостах в Геническом и Стрелковом Херсонской области оккупанты начали ограничивать передвижение граждан Украины без паспортов России.