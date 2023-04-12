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Окупанти на Луганщині незаконно арештовують людей і відбирають у населення лікарні

12 квітня 2023 09:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Окупанти на Луганщині незаконно арештовують людей і відбирають у населення лікарні
Російські окупаційні війська в Луганській області / Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На окупованій території Луганської області російські окупанти продовжують відбирати лікарні у місцевого населення для власних потреб. Також загарбники затримують і відправляють у СІЗО людей.

Про це повідомила на своєму Telegram-каналі Луганська обласна військова адміністрація.

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Російські окупанти продовжують ув’язнювати мешканців окупованої Луганської області.

Так, у Нижньодуванській ОТГ, що в Сватівському районі, були незаконно затримані три місцеві жителі.

Їх перевезли до Луганська, де утримують у слідчому ізоляторі.

Медзаклади — для окупантів

Російські загарбники продовжують захоплювати для своїх потреб медичні заклади регіону.

Так, для поранених окупантів у місцевого населення відібрали будівлю центру первинної медико-санітарної допомоги у Новопскові та фельдшерсько-акушерський пункт у Кряківці.

Крім того, втрати росіян настільки великі, що у Кряківці ще й розгорнули наметове містечко. Отримати допомогу там можуть лише російські військові.

Нагадаємо, що у місті Старобільськ Луганської області, так звана окупаційна влада використовує представників комунальних служб для заселення військовослужбовців росії в квартири та будинки, що тимчасово залишили українці.

Також, за інформацією Генштабу ЗСУ, почастішали випадки вивезення росіянами мирних громадян у невідомому напрямку. Це відбувається без жодних пояснень після вибіркових перевірок мобільних телефонів. 

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