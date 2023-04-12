Окупанти на Луганщині незаконно арештовують людей і відбирають у населення лікарні
На окупованій території Луганської області російські окупанти продовжують відбирати лікарні у місцевого населення для власних потреб. Також загарбники затримують і відправляють у СІЗО людей.
Про це повідомила на своєму Telegram-каналі Луганська обласна військова адміністрація.
Арешти на Луганщині
Російські окупанти продовжують ув’язнювати мешканців окупованої Луганської області.
Так, у Нижньодуванській ОТГ, що в Сватівському районі, були незаконно затримані три місцеві жителі.
Їх перевезли до Луганська, де утримують у слідчому ізоляторі.
Медзаклади — для окупантів
Російські загарбники продовжують захоплювати для своїх потреб медичні заклади регіону.
Так, для поранених окупантів у місцевого населення відібрали будівлю центру первинної медико-санітарної допомоги у Новопскові та фельдшерсько-акушерський пункт у Кряківці.
Крім того, втрати росіян настільки великі, що у Кряківці ще й розгорнули наметове містечко. Отримати допомогу там можуть лише російські військові.
Нагадаємо, що у місті Старобільськ Луганської області, так звана окупаційна влада використовує представників комунальних служб для заселення військовослужбовців росії в квартири та будинки, що тимчасово залишили українці.
Також, за інформацією Генштабу ЗСУ, почастішали випадки вивезення росіянами мирних громадян у невідомому напрямку. Це відбувається без жодних пояснень після вибіркових перевірок мобільних телефонів.