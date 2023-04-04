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У Луганській області окупаційна влада заселяє військових рф у будинки українців, — Генштаб

4 квітня 2023 19:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Військові рф продовжують грабувати мирне населення. Вони привласнюють особисте житло українців на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Генштаб.

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Деталі

У місті Старобільськ Луганської області, так звана окупаційна влада використовує представників комунальних служб для заселення військовослужбовців росії в квартири та будинки, що тимчасово залишили українці.

"Такі дії відбуваються під виглядом профілактичних перевірок показників лічильників комунальними службами", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі повідомили, що також почастішали випадки вивезення мирних громадян у невідомому напрямку. Це відбувається без жодних пояснень після вибіркових перевірок мобільних телефонів.  

Нагадаємо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Також ми писали, що у Каховському районі Херсонської області населення продовжує зазнавати тиску з боку російських окупантів у деяких населених пунктах. Один із нещодавніх випадків стався 2 квітня, коли мешканцям заборонили залишати свої будинки та виходити на вулиці, а всі громадські місця, такі як торгові центри, магазини та лікарні, були закриті на добу.

Додамо, у Красноперекопську, що на півночі окупованої АР Крим, представники ФСБ росії почали процес тотальної фільтрації. Під час цього процесу відбуваються численні допити, побиття цивільного населення тощо.

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