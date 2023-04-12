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Оккупанты в Луганской области незаконно арестовывают людей и отбирают у населения больницы

12 апреля 2023 09:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Оккупанты в Луганской области незаконно арестовывают людей и отбирают у населения больницы
Российские оккупационные войска в Луганской области / Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На оккупированной территории Луганской области российские оккупанты продолжают отбирать больницы у местного населения для собственных нужд. Также захватчики задерживают и отправляют в СИЗО людей.

Об этом сообщила на своем Telegram-канале Луганская областная военная администрация.

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Российские оккупанты продолжают арестовать жителей оккупированной Луганской области.

Так, в Нижнедуванской ОТГ в Сватовском районе были незаконно задержаны три местных жителя.

Их перевезли в Луганск, где содержат в следственном изоляторе.

Медучреждения — для окупантов

Российские захватчики продолжают захватывать для собственных нужд медицинские учреждения региона.

Так, для раненых окупантов у местного населения отобрали здание центра первичной медико-санитарной помощи в Новопскове и фельдшерско-акушерский пункт в Кряковке.

Кроме того, потери россиян настолько велики, что в Кряковке еще развернули палаточный городок. Получить помощь там могут только российские военные.

Напомним, что в городе Старобельск Луганской области, так называемые оккупационные власти используют представителей коммунальных служб для заселения военнослужащих россии в квартиры и дома, временно покинувшие украинцы.

Также, по информации Генштаба ВСУ, участились случаи вывоза россиянами мирных граждан в неизвестном направлении. Это происходит без объяснений после выборочных проверок мобильных телефонов.

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