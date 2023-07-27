Окупанти намагаються схилити працівників ЗАЕС до співпраці, — ЦНС

Російський окупант біля ЗАЕС. Фото: Запорізька ОДА

Окупанти намагаються схилити працівників Запорізької атомної станції до співпраці. І для цього не цураються жодними методами. Використовують залякування, шантаж, обшуки.

Про це повідмляє Центр національного спротиву.

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Росіяни тиснуть на працівників ЗАЕС

Росіяни через вісутність власних кваліфікованих кадрів на атомній станції тиснуть на українських працівників. аби ті залишилися працювати. Щоб схилити їх до співпраці, росіяни проводять обшуки в домівках працівників ЗАЕС.

"Як повідомляє наше підпілля, окупанти не здатні знайти достатню кількість кваліфікованих працівників для роботи на Запорізькій атомній електростанції. Тому росіяни намагаються примусити до роботи на ЗАЕС тих працівників, які відмовилися спіпрацювати з ворогом", — йдеться в повідомленні.

Також залякують їх обшуками, погрожують арештом та депортацією.

Нагадаємо, за даними Генштабу, працівники ЗАЕС продовжують чинити опір росіянам. Вони не виходять на роботу, саботують виконання рішень окупаційної адміністрації.

У відповідь окупанти посили репресії проти працівників ЗАЕС, які відмовляються співпрацювати та укладати контракти з ворожою "адміністрацією".

Своєю чергою, до таких працівників загарбники застосовують заходи психологічного та фізичного впливу. Співробітники росгравдії та ФСБ РФ використовують залякування, погрози, шантаж, а також б'ють українських фахівців, відбирають в них готівку, кошти з банківських карток, вилучають мобільні телефони.