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Окупанти перевели енергоблок ЗАЕС у стан "гарячої зупинки"

25 липня 2023 00:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Окупанти перевели енергоблок ЗАЕС у стан "гарячої зупинки"
Четвертий енергоблок ЗАЕС. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Окупанти перевели четвертий реактор на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції в стан "гарячої зупинки". Більше того ці дії є порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки.

Про це повідомляє Енергоатом.

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Загроза для ЗАЕС від окупантів

В Енергоатомі нагадали, що після теракту на Каховській ГЕС виникла загроза для тимчасово окупованої ЗАЕС через недостатнє підживлення охолоджувальною водою. Це блокує повноцінну роботу станції, про що окупаційна адміністрація знає. У результаті це створює радіаційну загрозу через простій енергоблока та відсутність належного технічного обслуговування та ремонту обладнання.

"Окупанти продовжують вчиняти злочинні дії. Вони вкотре порушують вимоги ліцензії на експлуатацію, виданої Держатомрегулювання України (ДІЯРУ), про переведення всіх блоків станції у холодний зупин, а також вимоги МАГАТЕ. Це свідоме і навмисне порушення норм українського та міжнародного законодавства. На російських загарбників чекає невідворотне покарання", — прокоментував ситуацію президент Енергоатому Петро Котін.

За його словами, такими діями окупаційна адміністрація ЗАЕС "порушує всі норми ядерної та радіаційної безпеки станції". 

Також Котін звернувся до МЗС України та попросив закликати МАГАТЕ повпливати на окупантів "для переведення всіх енергоблоків станції у стан "холодний зупин" і поширити відповідну ноту серед країн — членів Агентства".

Нагадаємо, що Центр національного опору повідомляє, що російські військові депортували фахівців з низки атомних об'єктів Росії на Запорізьку атомну станцію. Це з тим, що працівники ЗАЕС відмовляються співпрацювати з росіянами.

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