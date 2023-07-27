Оккупанты пытаются склонить работников ЗАЭС к сотрудничеству, — ЦНС

Российский оккупант возле ЗАЭС. Фото: Запорожская ОГА

Оккупанты пытаются склонить работников Запорожской атомной станции к сотрудничеству. И для этого не сторонятся никаких методов. Используют устрашение, шантаж, обыски.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Россияне давят на работников ЗАЭС

Россияне из-за отсутствия собственных квалифицированных кадров на атомной станции давят на украинских работников, чтобы те остались работать. Чтобы склонить их к сотрудничеству, россияне проводят обыски в домах работников ЗАЭС.

"Как сообщает наше подполье, оккупанты не способны найти достаточное количество квалифицированных работников для работы на Запорожской атомной электростанции. Поэтому россияне пытаются заставить работать на ЗАЭС тех работников, которые отказались сотрудничать с врагом", — говорится в сообщении.

Также запугивают их обысками, угрожают арестом и депортацией.

Напомним, по данным Генштаба, работники ЗАЭС продолжают сопротивляться россиянам. Они не выходят на работу, саботируют выполнение решений оккупационной администрации.

В ответ оккупанты посилили репрессии против работников ЗАЭС, которые отказываются сотрудничать и заключать контракты с враждебной "администрацией".

В свою очередь к таким работникам захватчики применяют меры психологического и физического воздействия. Сотрудники разгравии и ФСБ РФ используют запугивание, угрозы, шантаж, а также избивают украинских специалистов, отбирают у них наличные, средства с банковских карт, изымают мобильные телефоны.