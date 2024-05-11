Росіяни наносять нові тактичні знаки на військову техніку

Нові знаки на військовій техніці росіян. Фото: Андрій Цаплієнко, Telegram

Окупанти почали наносити нові тактичні знаки на військову техніку. У такий спосіб росіяни позначають своє угруповання, яке діє на півночі Харківської області.

Про це пише журналіст Андрій Цаплієнко у суботу, 11 травня.

Читайте також:

Чому окупанти використовують нові тактичні знаки на техніці

Російські війська наносять нові тактичні знаки у вигляді хреста та ромба на свою військову техніку.

Нові знаки на військовій техніці росіян. Фото: Андрій Цаплієнко, Telegram

Знаки у вигляді хреста і ромба на техніці окупантів. Фото: Андрій Цаплієнко, Telegram

"Окупанти почали наносити на свою техніку нові тактичні знаки, ймовірно, вони позначають угруповання, яке діє на півночі Харківської області", — пише журналіст.

Росіяни відмовились іти в наступ після нанесення нових знаків

Нагадаємо, що, за словами інформатора "Атеш", росіяни знають про міцні оборонні споруди на кордоні між Росією та Україною.

"Зважаючи на це, коли на техніку було нанесено нові знаки у вигляді ромба з хрестом і віддано наказ, частина підрозділу відмовилася виконувати злочинну волю командування. (Розпізнавальні знаки, до речі, наносять власним коштом). Ніхто не хоче йти в один кінець ні за які гроші", — підкреслили в "Атеш".

Раніше ми писали, що російські солдати відмовляються наступати на Харківщину. Окупанти не хочуть йти в один кінець.

Також стало відомо, що у зв'язку із наступом РФ жителів прикордонних районів Харківської області евакуюють до безпечних місць. За минулу добу загалом евакуйовано 1775 людей.