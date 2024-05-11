Россияне наносят новые тактические знаки на военную технику

Окупанты наносят новые тактические знаки на свою технику — известна причина
Окупанты начали наносить новые тактические знаки на военную технику. Таким образом россияне обозначают свою группировку, которая действует на севере Харьковской области.
Об этом пишет журналист Андрей Цаплиенко в субботу, 11 мая.
Почему оккупанты используют новые тактические знаки на технике
Российские войска наносят новые тактические знаки в виде креста и ромба на свою военную технику.
"Оккупанты начали наносить на свою технику новые тактические знаки, вероятно, они обозначают группировку, которая действует на севере Харьковской области" , — пишет журналист.
Россияне отказались идти в наступление после нанесения новых знаков
Напомним, что по словам информатора "Атеш", россияне знают о крепких оборонительных сооружениях на границе между Россией и Украиной.
"Учитывая это, когда на технику были нанесены новые знаки в виде ромба с крестом и отдан приказ, часть подразделения отказалась выполнять преступную волю командования. (Распознавательные знаки, кстати, наносят за свой счет). Никто не хочет идти в один конец ни за какие деньги" , — подчеркнули в "Атеше" .
Раньше мы писали, что российские солдаты отказываются наступать на Харьковщину. Окупанты не хотят идти в один конец.
Также стало известно, что в связи с наступлением РФ жителей приграничных районов Харьковской области эвакуируют в безопасные места. За минувшие сутки всего эвакуировано 1775 человек.
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