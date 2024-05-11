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Окупанты наносят новые тактические знаки на свою технику — известна причина

11 мая 2024 16:48
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Россияне наносят новые тактические знаки на военную технику
Новые знаки на военной технике россиян. Фото: Андрей Цаплиенко, Telegram
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Окупанты начали наносить новые тактические знаки на военную технику. Таким образом россияне обозначают свою группировку, которая действует на севере Харьковской области.

Об этом пишет журналист Андрей Цаплиенко в субботу, 11 мая.

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Российские войска наносят новые тактические знаки в виде креста и ромба на свою военную технику.

Окупанты наносят новые тактические знаки на свою технику — известна причина - фото 1
Новые знаки на военной технике россиян. Фото: Андрей Цаплиенко, Telegram
Окупанты наносят новые тактические знаки на свою технику — известна причина - фото 2
Знаки в виде креста и ромба на технике окупантов. Фото: Андрей Цаплиенко, Telegram

"Оккупанты начали наносить на свою технику новые тактические знаки, вероятно, они обозначают группировку, которая действует на севере Харьковской области" , — пишет журналист.

Россияне отказались идти в наступление после нанесения новых знаков

Напомним, что по словам информатора "Атеш", россияне знают о крепких оборонительных сооружениях на границе между Россией и Украиной.

"Учитывая это, когда на технику были нанесены новые знаки в виде ромба с крестом и отдан приказ, часть подразделения отказалась выполнять преступную волю командования. (Распознавательные знаки, кстати, наносят за свой счет). Никто не хочет идти в один конец ни за какие деньги" , — подчеркнули в "Атеше" .

Раньше мы писали, что российские солдаты отказываются наступать на Харьковщину. Окупанты не хотят идти в один конец.

Также стало известно, что в связи с наступлением РФ жителей приграничных районов Харьковской области эвакуируют в безопасные места. За минувшие сутки всего эвакуировано 1775 человек.

Харьков
россияне
военная техника
оккупанты
война в Украине
тактические знаки

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