Окупанти нарощують війська поблизу Сумщини та мінують території — вечірнє зведення Генштабу

Українські захисники. Фото: Генштаб

В Україні триває 807 день повномасштабного вторгнення Росії. Ворожі війська станом на 10 травня нарощують присутність поблизу кордону із Сумською областю.

Про це йдеться у зведенні Генштабу у Facebook.

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"На Сіверському напрямку противник нарощує військову присутність у прикордонних районах", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, окупанти проводять диверсійно-розвідувальну діяльність та здійснюють обстріли населених пунктів з території РФ. Також ворог нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Український військовий. Фото: Генштаб

Протягом сьогоднішньої доби 10 населених пунктів зазнали артилерійських та мінометних обстрілів росіян, серед яких: Карповичі, Прогрес Чернігівської області; Чернацьке, Яструбщина, Уланове Сумської області.

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, вночі 10 травня ворог розпочав новий наступ на півночі Харківської області. Однак наразі загрози захоплення безпосередньо Харкова немає.

Інформацію про нову хвилю наступу росіян на Харківщині підтвердив Президент Володимир Зеленський. Наразі там тривають жорсткі бої.

За словами журналіста Юрія Бутусова, окупантам вдалося захопити чотири селища на прикордонні — Стрілече, Красне, Пильну та Борисівку.