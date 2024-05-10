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Оккупанты наращивают войска вблизи Сумщины и минируют территории — вечерняя сводка Генштаба

10 мая 2024 21:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Оккупанты наращивают войска вблизи Сумщины и минируют территории — вечерняя сводка Генштаба
Украинские защитники. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине продолжается 807-й день полномасштабного вторжения России. Вражеские войска по состоянию на 10 мая наращивают присутствие вблизи границы с Сумской областью.

Об этом говорится в сводке Генштаба в Facebook.

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"На Северском направлении противник наращивает военное присутствие в приграничных районах", — говорится в сообщении.

В частности, оккупанты проводят диверсионно-разведывательную деятельность и совершают обстрелы населенных пунктов с территории РФ. Также враг наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В Сумской области Россия увеличивает военное присутствие
Украинский военный. Фото: Генштаб

В течение сегодняшних суток 10 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам россиян, среди которых: Карповичи, Прогресс Черниговской области; Чернацкое, Ястребщина, Уланово Сумской области.

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Скриншот сообщения Генштаба
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Скриншот сообщения Генштаба

Напомним, в ночь на 10 мая враг начал новое наступление на севере Харьковской области. Однако угрозы захвата непосредственно Харькова пока нет.

Информацию о новой волне наступления россиян в Харьковской области подтвердил Президент Владимир Зеленский. Пока там продолжаются жесткие бои.

По словам журналиста Юрия Бутусова, оккупантам удалось захватить четыре поселка в приграничье — Стрилечье, Красное, Пыльную и Борисовку.

Сумская область
оккупанты
Генштаб ВСУ
война в Украине
фронт
наступление

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