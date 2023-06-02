Окупанти назвали дату початку депортації українців з окупованих територій, — Генштаб

Українці на Херсонщині. Фото: Reuters/Bernadett Szabo/File Photo

До 1 вересня російські окупанти планують завершити роздачу паспортів Російської Федерації на території Херсонської області. Усім, хто не отримає до цієї дати громадянство РФ з обов’язковою відмовою від українських паспортів, погрожують депортацією.

Про це повідомив у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

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Паспортизація на Херсонщині

Російські окупанти у Херсонській області визначили дату завершення паспортизації.

На 1 вересня вони планують остаточно закінчити видачу усім мешканцям захоплених районів Херсонщини російські документи із обов’язковою відмовою від українського громадянства.

Крім того, місцеві енергетичні компанії вимагають перепідписання угод про електропостачання уже тільки за умови наявності російських паспортів.

Депортація українців

Усім же громадянам України, які до 1 вересня не погодяться отримати російські документи, окупанти погрожують цілою низкою репресивних заходів.

Це, зокрема, припинення постачання електроенергії, конфіскація майна, виселення із власного житла і навіть депортація з окупованої території.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін ще 27 квітня підписав указ, який дозволяє здійснювати депортацію мешканців з тимчасово окупованих територій без громадянства РФ. У документі йдеться, що людей будуть виселяти, якщо вони "створюватимуть загрозу національній безпеці Росії".