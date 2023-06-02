Оккупанты назвали дату начала депортации украинцев с оккупированных территорий, — Генштаб

Украинцы в Херсонской области. Фото: Reuters/Bernadett Szabo/File Photo

До 1 сентября российские оккупанты планируют завершить раздачу паспортов Российской Федерации на территории Херсонской области. Всем, кто не получит к этой дате гражданство РФ с обязательным отказом от украинских паспортов, угрожают депортацией.

Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб ВСУ.

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Паспортизация в Херсонской области

Российские оккупанты в Херсонской области определили дату завершения паспортизации.

На 1 сентября они планируют окончательно закончить выдачу всем жителям захваченных районов Херсонской области российские документы с обязательным отказом от украинского гражданства.

Кроме того, местные энергетические компании требуют переподписания соглашений об электроснабжении уже только при наличии российских паспортов.

Депортация украинцев

Всем же гражданам Украины, которые до 1 сентября не согласятся получить российские документы, оккупанты угрожают целым рядом репрессивных мер.

Это, в частности, прекращение электроснабжения, конфискация имущества, выселение из собственного жилья и даже депортация из оккупированной территории.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин еще 27 апреля подписал указ, разрешающий осуществлять депортацию жителей с временно оккупированных территорий без гражданства РФ. В документе говорится, что людей будут выселять, если они будут "создавать угрозу национальной безопасности России".