Путін підписав указ, який дозволяє виселяти людей без громадянства РФ з ТОТ

Президент Російської Федерації Володимир Путін. Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який дозволяє здійснювати депортацію мешканців з тимчасово окупованих територій без громадянства РФ. У документі йдеться, що людей будуть виселяти, якщо вони "створюватимуть загрозу національній безпеці Росії".

Відповідний указ з'явився на російському сайті.

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Згідно з указом, іноземцями вважатимуться ті жителі окупованих територій, хто побажав зберегти українське громадянство і не склав присягу громадянина РФ. Те саме стосується людей, які проживали на цих територіях і переїхали в Росію ще до 30 вересня 2022 року, але також відмовилися отримати громадянство.

Також у документі, який підписав Путін, йдеться, що росіяни можуть виселяти з тимчасово окупованих територій людей, які не отримали громадянство РФ. Йдеться про тих, хто підтримує "насильницьку зміну" основ конституції РФ, а також планує чи фінансує "теракти чи екстремістські злочини".

"У разі ухвалення такого рішення людина зобов'язана виїхати з Росії протягом трьох календарних днів із дня повідомлення. Особи, які не виконали цього обов'язку, підлягають депортації", — йдеться в указі.

Нагадаємо, у четвер, 27 квітня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Також ми писали, що через вторгнення Росії в Україну більшість жителів Землі дали негативну оцінку Путіну. Єдиний регіон у світі, де кількість тих, хто підтримує російського диктатора та його дії, залишилася вищою, ніж кількість тих, хто не підтримує, — країни Африки на південь від Сахари, які залежать від продовольства з Росії.

Додамо, Російська Федерація має намір зберегти митні пункти пропуску з незаконно анексованими східними регіонами з міркувань безпеки. Цю інформацію підтверджують накази президента Володимира Путіна.