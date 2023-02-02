Росіяни не змогли налагодити роботу своєї цивільної адміністрації Херсонської області

Окупаційна "адміністрація" Херсонської області імітує діяльність, бо не має працівників

Росіяни створили на лівобережжі Херсонської області свою незаконну "цивільну адміністрацію", але охочих працювати у ній немає. Тож колаборанти імітують повноцінну діяльність.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Навіщо кремлю "цивільна адміністрація" Херсонщини

Російські окупанти створили на лівобережній частині Херсонської області "цивільну адміністрацію".

Вона замінила попередню "військово-цивільну". Такий крок потрібен росіянам, аби продемонструвати ілюзію повернення окупованого українського регіону до мирного життя.

Разом з тим, на території Херсонської області продовжує діяти "воєнний стан", оголошений володимиром путіним після анексії цієї території.

Кадрові проблеми окупантів

Створення "цивільної адміністрації" не змінило нічого у процесі керування окупантами захоплених лівобережних районів Херсонщини. Фактично діє стара "військово-цивільна адміністрація" на чолі із Володимиром Сальдо, імітуючи повноцінну діяльність.

Причиною є те, що окупанти не можуть знайти достатню кількість людей, які готові були б стати колаборантами і працювати у цій "адміністрації".

Нагадаємо, кілька днів тому Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв, що росіяни обмежують пересування цивільних на окупованій частині Херсонської області.

Так, російські окупаційні війська обмежили в'їзд та виїзд із населеного пункту Ульянівка, проводилися обшуки у місцевих мешканців та перевірка мобільних телефонів.

Додамо, що російські окупанти забороняють школярам вчитися онлайн за українською програмою. Місцеві викладачі відмовляються навчати дітей за російською програмою, тому окупанти погрожують примусово вивозити дітей на так зване "навчання" вглиб тимчасово зайнятої Херсонщини, а також до рф та окупованого Криму.

Фото: kherson-news.ru