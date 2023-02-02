Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ​​​​​​​Окупанти не можуть набрати працівників у "адміністрацію" Херсонщини arrow

​​​​​​​Окупанти не можуть набрати працівників у "адміністрацію" Херсонщини

2 лютого 2023 07:02
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Росіяни не змогли налагодити роботу своєї цивільної адміністрації Херсонської області
Окупаційна "адміністрація" Херсонської області імітує діяльність, бо не має працівників
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Росіяни створили на лівобережжі Херсонської області свою незаконну "цивільну адміністрацію", але охочих працювати у ній немає. Тож колаборанти імітують повноцінну діяльність.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте також:

Навіщо кремлю "цивільна адміністрація" Херсонщини

Російські окупанти створили на лівобережній частині Херсонської області "цивільну адміністрацію".

Вона замінила попередню "військово-цивільну". Такий крок потрібен росіянам, аби продемонструвати ілюзію повернення окупованого українського регіону до мирного життя.

Разом з тим, на території Херсонської області продовжує діяти "воєнний стан", оголошений володимиром путіним після анексії цієї території.

Кадрові проблеми окупантів

Створення "цивільної адміністрації" не змінило нічого у процесі керування окупантами захоплених лівобережних районів Херсонщини. Фактично діє стара "військово-цивільна адміністрація" на чолі із Володимиром Сальдо, імітуючи повноцінну діяльність.

Причиною є те, що окупанти не можуть знайти достатню кількість людей, які готові були б стати колаборантами і працювати у цій "адміністрації".

Нагадаємо, кілька днів тому Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв, що росіяни обмежують пересування цивільних на окупованій частині Херсонської області.

Так, російські окупаційні війська обмежили в'їзд та виїзд із населеного пункту Ульянівка, проводилися обшуки у місцевих мешканців та перевірка мобільних телефонів.

Додамо, що російські окупанти забороняють школярам вчитися онлайн за українською програмою. Місцеві викладачі відмовляються навчати дітей за російською програмою, тому окупанти погрожують примусово вивозити дітей на так зване "навчання" вглиб тимчасово зайнятої Херсонщини, а також до рф та окупованого Криму.

Фото: kherson-news.ru

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

08:35 Військовий облік 2023: як мобілізують безробітних за новими правилами

08:20 Енергонезалежність від рф: Болгарія та Сербія будують власний газопровід

Новина з фото

08:15 "Я зненавидів росію": головні цитати Кузьми Скрябіна про патріотизм, Україну, життя й людяність

08:14 Точка неповернення наближається: як міжнародні санкції руйнують економіку росії

08:11 ​​​​​​​У Європі виявили коров’ячий сказ: чи далеко хвороба від українських кордонів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:04 У Фонді держмайна знайшли порушень на 90 млрд, — Рахункова палата

07:49 Загарбники змушують водіїв окупованої Донеччини отримувати посвідчення рф, — Генштаб

07:44 ​​​​​​​Путін готує плани прикордонних ударів по північно-східних областях України, — ISW

07:34 США виділять Україні $135 млн на відновлення економіки

07:30 Вітер та мороз: на Одещину насувається погіршення погодних умов

Новина з відео

21:25 Данілов різко відповів на пропозицію Грузії провести переговори з рф

Новина з відео

19:57 Усе законно: військовий комісар пояснив, чому повістки вручають у громадських місцях

Новина з відео

19:53 Передавав дані російській розвідці: СБУ затримала співробітника Укроборонпрому

Новина з відео

19:45 Imagine Dragons записали креативне привітання, яке можна почути в українському літаку перед злетом

Новина з відео

19:14 СБУ знешкодила у Києві банду рекетирів, яка діяла під виглядом добробатів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:10 Забудові бути чи ні: як одесити ставляться до внесення міста під захист ЮНЕСКО

Ексклюзив

17:40 KAZKA та MONATIK запалили на благодійному аукціоні, де вдалося зібрати 1 мільйон гривень: фоторепортаж

Новина з відео

17:15 Гороскоп на 2 лютого: Терезам — слухати внутрішній голос, Козерогам — спробувати нове

Новина з відео

15:20 Саакашвілі попросив у разі смерті поховати його в Україні

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

08:14 Точка неповернення наближається: як міжнародні санкції руйнують економіку росії

Ексклюзив

20:45 Від преміум-хати в Києві до камери в СІЗО: на скільки років можуть сісти скандальні секс-блогери

Ексклюзив

20:30 "Ми можемо втратити певні території, але ненадовго": астрологиня дала прогноз бойових дій у лютому

Ексклюзив

19:07 Втрати росіян у січні вдвічі побили рекорд смертей в Афганістані за 10 років: аналіз шокуючих цифр

17:25 "Вимоги часу такі, що кожна школа потребуватиме такого укриття", — у Харкові облаштували перше шкільне бомбосховище

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:00 Могилянка надихнула: в університеті Каразіна та академії Чайковського відмовилися від російської мови

Ексклюзив

15:25 Що може загрожувати організаторам п’яних секс-вечірок у Києві: коментар юриста

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

Ексклюзив

09:00 Капкан для росіян: чи перетвориться лівобережжя Дніпра на "котел" для окупантів

08:00 Доплати військовим, субсидії, виплати біженцям та безкоштовні LED-лампи: що зміниться з 1 лютого

Актуальне по темі

None 2 Лютий 07:07

​​​​​​​Путін готує плани прикордонних ударів по північно-східних областях України, — ISW

None 2 Лютий 06:45

​​​​​​​Нічний обстріл Краматорська: відомо уже про трьох загиблих

None 1 Лютий 19:07

Втрати росіян у січні вдвічі побили рекорд смертей в Афганістані за 10 років: аналіз шокуючих цифр

None 1 Лютий 17:26

"Вимоги часу такі, що кожна школа потребуватиме такого укриття", — у Харкові облаштували перше шкільне бомбосховище

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB