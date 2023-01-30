Окупанти забороняють дітям навчатися за українською програмою

Російські окупанти

У населених пунктах Каховського району Херсонської області російські окупанти забороняють школярам навчатися за українською програмою. Тим часом у Скадовському районі в дитячих садках росіяни розгорнули польові госпіталі.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація у Херсонській області

"Російські окупанти забороняють школярам вчитися онлайн за українською програмою. Місцеві викладачі відмовляються навчати дітей за російською програмою, тому окупанти погрожують примусово вивозити дітей на так зване "навчання" вглиб тимчасово зайнятої Херсонщини, а також до рф та окупованого Криму", — йдеться у повідомленні.

Також Генштаб ЗСУ повідомляє, що у населеному пункті Таврійське Скадовського району Херсонської області, у приміщенні дитячого садка, окупанти розгорнули "польовий госпіталь", де лікують російських військовослужбовців. Він переповнений важкопораненими окупантами.

Нагадаємо, російські війська нещодавно обстріляли Херсонську область 19 разів. Внаслідок ворожих атак двоє людей загинули, також поранені.

Також 27 січня повідомлялося, що армія росії вкотре обстріляла житлові квартали Херсона та Херсонського району. Уламками вибуху російського снаряда в Суворовському районі було пошкоджено автомобіль, у салоні якого перебували чоловік та жінка