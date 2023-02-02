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​​Оккупанты не могут набрать работников в "администрацию" Херсонской области

2 февраля 2023 07:02
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Россияне не смогли наладить работу своей гражданской администрации Херсонской области
Оккупационная "администрация" Херсонской области имитирует деятельность, потому что не имеет работников
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Россияне создали на левобережье Херсонской области свою незаконную "гражданскую администрацию", но желающих работать в ней нет. Коллаборанты имитируют полноценную деятельность.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Российские оккупанты создали на левобережной части Херсонской области "гражданскую администрацию".

Она заменила предыдущую "военно-гражданскую". Такой шаг необходим россиянам, чтобы продемонстрировать иллюзию возвращения оккупированного украинского региона в мирную жизнь.

Вместе с тем, на территории Херсонской области продолжает действовать "военное положение", объявленное владимиром путиным после аннексии этой территории.

Кадровые проблемы оккупантов

Создание "гражданской администрации" не изменило ничего в процессе управления оккупантами захваченных левобережных районов Херсонской области. Фактически действует старая "военно-гражданская администрация" во главе с Владимиром Сальдо, имитируя полноценную деятельность.

Причиной является то, что оккупанты не могут найти достаточное количество людей, которые готовы были бы стать коллаборантами и работать в этой "администрации".

Напомним, несколько дней назад Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что россияне ограничивают передвижение гражданских на оккупированной части Херсонской области.

Так, российские оккупационные войска ограничили въезд и выезд из населенного пункта Ульяновка, проводились обыски у местных жителей и проверка мобильных телефонов.

Добавим, что российские оккупанты запрещают школьникам учиться онлайн по украинской программе. Местные преподаватели отказываются обучать детей по российской программе, поэтому оккупанты угрожают принудительно вывозить детей на так называемое "обучение" вглубь временно занятой территории Херсонской области, а также в рф и оккупированный Крым.

Фото: kherson-news.ru

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