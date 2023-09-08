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Окупанти не припиняють обстрілювати Херсон: є загиблий та поранені

8 вересня 2023 08:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Окупанти не припиняють обстрілювати Херсон: є загиблий та поранені
Наслідки російського обстрілу Херсона 31 липня. Фото: Олександр Прокудін\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Впродовж минулої доби, 7 вересня, російські терористи не припиняли обстрілювати Херсон та область. Ворожа атака забрала життя однієї людини, ще двох поранено.

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

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Відомо, що 7 вересня російські вороги приблизно 62 рази обстріляли Херсонщину. Під час атаки окупанти випустили 281 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, АГС, ПТРК та авіації.

Окрім цього, росіяни поцілили по місту Херсон, випустивши 7 снарядів.

Під ворожу атаку потрапили житлові квартали населених пунктів у області. Внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. 

Росіяни обстріляли Херсон та область 7 вересня
Повідомлення про обстріл. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 серпня російські окупанти завдали цинічного удару по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Відомо про одну постраждалу людину. 

Додамо, що цього ж ранку росіяни обстріляли приватний сектор у Сумах. Перед цим у місті оголосили повітряну тривогу. 

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