Окупанти не припиняють обстрілювати Херсон: є загиблий та поранені
Впродовж минулої доби, 7 вересня, російські терористи не припиняли обстрілювати Херсон та область. Ворожа атака забрала життя однієї людини, ще двох поранено.
Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.
Росіяни обстріляли Херсон 7 вересня
Відомо, що 7 вересня російські вороги приблизно 62 рази обстріляли Херсонщину. Під час атаки окупанти випустили 281 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, АГС, ПТРК та авіації.
Окрім цього, росіяни поцілили по місту Херсон, випустивши 7 снарядів.
Під ворожу атаку потрапили житлові квартали населених пунктів у області. Внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.
Нагадаємо, 8 серпня російські окупанти завдали цинічного удару по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Відомо про одну постраждалу людину.
Додамо, що цього ж ранку росіяни обстріляли приватний сектор у Сумах. Перед цим у місті оголосили повітряну тривогу.