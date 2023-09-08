Оккупанты не прекращают обстреливать Херсон: есть погибший и раненые

Последствия российских обстрелов Херсона 31 июля. Фото: Александр Прокудин\Telegram

За прошедшие сутки, 7 сентября, российские террористы не прекращали обстреливать Херсон и область. Вражеская атака забрала жизнь одного человека, еще двое ранены.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Читайте также:

Россияне обстреляли Херсон 7 сентября

Известно, что 7 сентября российские враги около 62 раз обстреляли Херсонщину. Во время атаки оккупанты выпустили 281 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, АГС, ПТРК и авиации.

Кроме этого, россияне поцелили по городу Херсон, выпустив 7 снарядов.

Под вражескую атаку попали жилые кварталы населенных пунктов в области. В результате российской агрессии один человек погиб, еще двое получили ранения.

Сообщение об обстреле. Фото: скриншот

Напомним, 8 августа российские оккупанты нанесли циничный удар по гражданской инфраструктуре Запорожья. Известно об одном пострадавшем человеке.

Добавим, что в это утро россияне обстреляли частный сектор в Сумах. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.