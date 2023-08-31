Окупанти не відчувають "голоду" у снарядах і щодня обстрілюють Україну

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Росія не відчуває снарядний "голод". При цьому окупанти щодня випускають по Україні десятки тисяч снарядів.

Про це повідомив голова пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Євлаш про військову техніку та снаряди окупантів

За словами Євлаша, на східному напрямку йде жорстка конфронтація. Противник активує широкий спектр своєї артилерії та повітряних сил. Він використовує як реактивні, і стовбурні системи, зокрема застосовує бойові літаки типу Су-25 і гелікоптери типів Ка-52, Мі-8, Мі-24.

"РФ застосовує штурмову авіацію, штурмові літаки Су-25, а також армійську авіацію — гелікоптери Ка-52, Мі-8, Мі-24", — сказав він.

Нагадаємо, що останній великий ракетний напад на Україну показав, що агресори продовжують діяти за старою схемою, хоч і внесли деякі корективи. При цьому під час останньої атаки противник запускав ракети не лише з Каспійського моря.