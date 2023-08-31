Окупанти не відчувають "голоду" у снарядах і щодня обстрілюють Україну
Росія не відчуває снарядний "голод". При цьому окупанти щодня випускають по Україні десятки тисяч снарядів.
Про це повідомив голова пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.
Євлаш про військову техніку та снаряди окупантів
За словами Євлаша, на східному напрямку йде жорстка конфронтація. Противник активує широкий спектр своєї артилерії та повітряних сил. Він використовує як реактивні, і стовбурні системи, зокрема застосовує бойові літаки типу Су-25 і гелікоптери типів Ка-52, Мі-8, Мі-24.
"РФ застосовує штурмову авіацію, штурмові літаки Су-25, а також армійську авіацію — гелікоптери Ка-52, Мі-8, Мі-24", — сказав він.
Нагадаємо, що останній великий ракетний напад на Україну показав, що агресори продовжують діяти за старою схемою, хоч і внесли деякі корективи. При цьому під час останньої атаки противник запускав ракети не лише з Каспійського моря.