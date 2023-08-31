Оккупанты не испытывают "голода" в снарядах и каждый день обстреливают Украину

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Россия не испытывает снарядный "голод". При этом, оккупанты каждый день выпускают по Украине десятки тысяч снарядов.

Об этом сообщил глава пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона.

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По словам Евлаша, на восточном направлении идет жесткая конфронтация. Противник активирует широкий спектр своей артиллерии и воздушных сил. Он использует как реактивные, так и ствольные системы, в том числе применяет боевые самолеты типа Су-25 и вертолеты типов Ка-52, Ми-8, Ми-24.

"РФ применяет штурмовую авиацию, штурмовые самолеты Су-25, а также армейскую авиацию — вертолеты Ка-52, Ми-8, Ми-24", — сказал он.

Напомним, что последнее крупное ракетное нападение на Украину показало, что агрессоры продолжают действовать по старой схеме, хотя и внесли некоторые коррективы. При этом, во время последней атаки, противник запускал ракеты не только из Каспийского моря.