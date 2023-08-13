Окупанти нещадно обстріляли Херсонську область, є загиблі

Наслідки обстрілу на Херсонщині. Фото: Андрій Єрмак

Російські окупаційні війська продовжують нещадно обстрілювати Херсонську область. Так, окупанти вдарили по селах Станіслав та Широка Балка.

Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Обстріл Херсонської області

Повідомляється, що в селищі Станіслав стався обстріл із реактивних систем залпового вогню, в якому померли двоє мирних жителів. Ще одна людина отримала поранення. П'ять будинків стали об'єктами руйнування чи пошкоджень.

У Широкій Балці в результаті атаки загинули троє дорослих: двоє чоловіків і одна жінка. Трагедія також забрала життя малюка молодше двох років. Також постраждалий 12-річний хлопчик був госпіталізований.

Що сказали в Офісі генпрокурора

Прокуратура Херсонської області розпочала попереднє розслідування подій. Внаслідок атаки спалахнули чотири житлові будівлі. Вранці агресори напали на поселення в Херсонському та Бериславському районах. За попередніми даними, не менш як п'ять осіб отримали поранення. Інформація уточнюється.

Обстріл Херсонщини. Фото: Андрій Єрмак

Нагадаємо, що триває 536 день російського терору проти України, зокрема Херсонської області. За добу супротивник 61 раз обстріляв регіон.

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що внаслідок обстрілів постраждали житлові квартали населених пунктів, території та приміщення підприємств у Херсоні, а також вежі зв'язку у Бериславі.