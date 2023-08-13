Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты беспощадно обстреляли Херсонскую область, есть погибшие arrow

Оккупанты беспощадно обстреляли Херсонскую область, есть погибшие

13 августа 2023 11:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты беспощадно обстреляли Херсонскую область, есть погибшие
Последствия обстрела Херсонской области. Фото: Андрей Ермак
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские оккупационные войска продолжают беспощадно обстреливать Херсонскую область. Так, оккупанты ударили по селам Станислав и Широкая Балка.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Читайте также:

Обстрел Херсонской области

Сообщается, что в поселке Станислав произошел обстрел из реактивных систем залпового огня, в котором скончались два мирных жителя. Еще один человек получил ранения. Пять домов стали объектами разрушения или повреждений.

В Широкой Балке в результате атаки погибли три взрослых: два мужчины и одна женщина. Трагедия также унесла жизнь малыша младше двух лет. Также пострадавший 12-летний мальчик был госпитализирован.

Что сказали в Офисе генпрокурора

Прокуратура Херсонской области начала предварительное расследование событий. В результате атаки вспыхнуло четыре жилых здания. В утренние часы агрессоры напали на поселения в Херсонском и Бериславском районах. По предварительным данным, не менее пяти человек получили ранения. Информация уточняется.

 

Херсон
Обстрел Херсонской области. Фото: Андрей Ермак

Напомним, что продолжается 536 день российского террора против Украины, в частности Херсонской области. За сутки противник 61 раз обстрелял регион.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил, что в результате обстрелов пострадали жилые кварталы населенных пунктов, территории и помещения предприятий в Херсоне, а также вышки связи в Бериславе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Главные новости 12 августа: взрывы на Крымском мосту и падение самолета Су-30 в РФ

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз