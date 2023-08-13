Оккупанты беспощадно обстреляли Херсонскую область, есть погибшие

Последствия обстрела Херсонской области. Фото: Андрей Ермак

Российские оккупационные войска продолжают беспощадно обстреливать Херсонскую область. Так, оккупанты ударили по селам Станислав и Широкая Балка.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Обстрел Херсонской области

Сообщается, что в поселке Станислав произошел обстрел из реактивных систем залпового огня, в котором скончались два мирных жителя. Еще один человек получил ранения. Пять домов стали объектами разрушения или повреждений.

В Широкой Балке в результате атаки погибли три взрослых: два мужчины и одна женщина. Трагедия также унесла жизнь малыша младше двух лет. Также пострадавший 12-летний мальчик был госпитализирован.

Что сказали в Офисе генпрокурора

Прокуратура Херсонской области начала предварительное расследование событий. В результате атаки вспыхнуло четыре жилых здания. В утренние часы агрессоры напали на поселения в Херсонском и Бериславском районах. По предварительным данным, не менее пяти человек получили ранения. Информация уточняется.

Обстрел Херсонской области. Фото: Андрей Ермак

Напомним, что продолжается 536 день российского террора против Украины, в частности Херсонской области. За сутки противник 61 раз обстрелял регион.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил, что в результате обстрелов пострадали жилые кварталы населенных пунктов, территории и помещения предприятий в Херсоне, а также вышки связи в Бериславе.