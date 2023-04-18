Окупанти нещадно обстріляли Слов'янськ ракетами С-300: які руйнування
У місті Слов'янськ на Донеччині стався серйозний напад росіян. Вночі, 18 квітня, на місто обрушилися ракетні обстріли, які тривали протягом двох годин. Використовувалися ракети С-300 та дрони-камікадзе під назвою "шахеди".
Про це повідомив голова Слов'янської ВА Вадим Лях.
Обстріл Слов'янська
На жаль, внаслідок двох попадань на вулиці Учительській та на бульварі Пушкіна постраждали п'ять багатоповерхових будинків, сім приватних будинків, охоронне підприємство "Титан", медичний заклад, розважальний центр, бізнес-центр та безліч автомобілів. Однак, за вдалим збігом обставин, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.
Такі події є вкрай небезпечними та загрожують безпеці громадян. Дуже важливо, щоб відповідні органи влади та правоохоронні органи вжили всіх необхідних заходів для захисту громадян та запобігання подібним інцидентам у майбутньому. Важливо також вжити заходів для надання допомоги тим, хто постраждав внаслідок обстрілу, та відновлення знищених об'єктів.
Нагадаємо, що в результаті російського ракетного удару по Слов'янську загинули 15 людей. 24 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості.