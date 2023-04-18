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Окупанти нещадно обстріляли Слов'янськ ракетами С-300: які руйнування

18 квітня 2023 10:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупанти нещадно обстріляли Слов'янськ ракетами С-300: які руйнування
Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: Вадим Лях
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У місті Слов'янськ на Донеччині стався серйозний напад росіян. Вночі, 18 квітня, на місто обрушилися ракетні обстріли, які тривали протягом двох годин. Використовувалися ракети С-300 та дрони-камікадзе під назвою "шахеди".

Про це повідомив голова Слов'янської ВА Вадим Лях.

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Обстріл Слов'янська

На жаль, внаслідок двох попадань на вулиці Учительській та на бульварі Пушкіна постраждали п'ять багатоповерхових будинків, сім приватних будинків, охоронне підприємство "Титан", медичний заклад, розважальний центр, бізнес-центр та безліч автомобілів. Однак, за вдалим збігом обставин, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Такі події є вкрай небезпечними та загрожують безпеці громадян. Дуже важливо, щоб відповідні органи влади та правоохоронні органи вжили всіх необхідних заходів для захисту громадян та запобігання подібним інцидентам у майбутньому. Важливо також вжити заходів для надання допомоги тим, хто постраждав внаслідок обстрілу, та відновлення знищених об'єктів.

Наслідки обстрілу Слов'янська
Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: Вадим Лях
Наслідки обстрілу Слов'янська
Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: Вадим Лях
Наслідки обстрілу Слов'янська
Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: Вадим Лях

Нагадаємо, що в результаті російського ракетного удару по Слов'янську загинули 15 людей. 24 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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