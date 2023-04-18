Оккупанты беспощадно обстреляли Славянск ракетами С-300: какие разрушения

Последствия обстрела Славянска. Фото: Вадим Лях

В городе Славянск Донецкой области произошло серьезный нападение россиян. Ночью, 18 апреля на город обрушились ракетные обстрелы, которые продолжались в течение двух часов. Использовались ракеты С-300 и дроны-камикадзе под названием "шахеды".

Об этом сообщил глава Славянской ВА Вадим Лях.

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К сожалению, в результате двух попаданий на улице Учительской и на бульваре Пушкина пострадали пять многоэтажных домов, семь частных домов, охранное предприятие "Титан", медицинское учреждение, развлекательный центр, бизнес-центр и множество автомобилей. Однако, по удачному стечению обстоятельств, в результате обстрелов никто не пострадал.

Такие происшествия являются крайне опасными и угрожают безопасности граждан. Очень важно, чтобы соответствующие органы власти и правоохранительные органы приняли все необходимые меры для защиты граждан и предотвращения подобных инцидентов в будущем. Важно также принять меры для оказания помощи тем, кто пострадал в результате обстрелов, и для восстановления уничтоженных объектов.

Последствия обстрела Славянска. Фото: Вадим Лях

Последствия обстрела Славянска. Фото: Вадим Лях

Последствия обстрела Славянска. Фото: Вадим Лях

Напомним, что в результате российского ракетного удара по Славянску погибли 15 человек. 24 человека получили ранения разной степени тяжести.