В Славянске завершили спасательные работы: МВД назвало точное количество жертв обстрела
В результате российского ракетного удара по Славянску погибли 15 человек. 24 человека получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Завершение спасательной операции
В Славянске, на месте попадания российской ракеты в жилую многоэтажку, завершились спасательные работы.
В МВД назвали точные цифры пострадавших. 24 человека были ранены в результате российских обстрелов.
Погибли 15 человек.
Ситуация на месте трагедии
Министерство внутренних дел обнародовало фото с места попадания российской ракеты.
Возле обстрелянного дома появился небольшой импровизированный мемориал, куда в частности приносят игрушки, чтобы почтить память погибших в этом жилом доме детей.
Напомним, в пятницу, 14 апреля, российские оккупационные войска нанесли удар по жилому дому в Славянске. Местные жители слышали не менее 11 взрывов.