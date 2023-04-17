В Славянске завершили спасательные работы: МВД назвало точное количество жертв обстрела

Спасательные работы на месте обстрелов в Славянске. Фото: МВД

В результате российского ракетного удара по Славянску погибли 15 человек. 24 человека получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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Завершение спасательной операции

В Славянске, на месте попадания российской ракеты в жилую многоэтажку, завершились спасательные работы.

В МВД назвали точные цифры пострадавших. 24 человека были ранены в результате российских обстрелов.

Погибли 15 человек.

Ситуация на месте трагедии

Министерство внутренних дел обнародовало фото с места попадания российской ракеты.

Возле обстрелянного дома появился небольшой импровизированный мемориал, куда в частности приносят игрушки, чтобы почтить память погибших в этом жилом доме детей.

Спасательная операция в славянской многоэтажке

Фото: МВД

Славянск, спасательная операция на месте обстрела

Фото: МВД

Мемориал на месте ракетного удара по Славянску

Фото: ГСЧС

Психолог ГСЧС помогает пострадавшим от ракетного удара

Фото: ГСЧС

Напомним, в пятницу, 14 апреля, российские оккупационные войска нанесли удар по жилому дому в Славянске. Местные жители слышали не менее 11 взрывов.