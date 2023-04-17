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В Славянске завершили спасательные работы: МВД назвало точное количество жертв обстрела

17 апреля 2023 09:37
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Славянске завершили спасательные работы: МВД назвало точное количество жертв обстрела
Спасательные работы на месте обстрелов в Славянске. Фото: МВД
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В результате российского ракетного удара по Славянску погибли 15 человек. 24 человека получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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Завершение спасательной операции

В Славянске, на месте попадания российской ракеты в жилую многоэтажку, завершились спасательные работы.

В МВД назвали точные цифры пострадавших. 24 человека были ранены в результате российских обстрелов.

Погибли 15 человек.

Ситуация на месте трагедии

Министерство внутренних дел обнародовало фото с места попадания российской ракеты.

Возле обстрелянного дома появился небольшой импровизированный мемориал, куда в частности приносят игрушки, чтобы почтить память погибших в этом жилом доме детей.

Спасательная операция в славянской многоэтажке
Спасательная операция в славянской многоэтажке
Фото: МВД
Славянск, спасательная операция на месте обстрела
Славянск, спасательная операция на месте обстрела
Фото: МВД
Мемориал на месте ракетного удара по Славянску
Мемориал на месте ракетного удара по Славянску
Фото: ГСЧС
Психолог ГСЧС помогает пострадавшим от ракетного удара
Психолог ГСЧС помогает пострадавшим от ракетного удара
Фото: ГСЧС

Напомним, в пятницу, 14 апреля, российские оккупационные войска нанесли удар по жилому дому в Славянске. Местные жители слышали не менее 11 взрывов.

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